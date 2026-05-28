開幕55試合で20本塁打は球団史上3人目の偉業【MLB】Wソックス 15ー2 ツインズ（日本時間28日・シカゴ）ホワイトソックス・村上宗隆内野手が27日（日本時間28日）、本拠地で行われたツインズ戦に「2番・指名打者」で先発出場し、7回に3試合連発となる20号を放った。歴史的なアーチ量産により、数々の偉業を掘り起こした。豪快な一撃は13-1と大量リードで迎えた7回に飛び出した。相手右腕アダムスが投じた外角のフォーシームを捉