交流戦での佐藤輝明の状態、野口寿浩氏が解説主砲に微妙な変化が見え始めた。阪神・佐藤輝明内野手は27日、甲子園での日本ハム戦に「4番・右翼」で先発出場すると前日に続いて執拗な内角攻めを受け、5打数1安打に終わった。チームは2-5で逆転負けを喫して2連敗。現役時代に日本ハム、阪神など4球団で21年間捕手として活躍した野球評論家・野口寿浩氏は「ちょっと心配」と不安を示した。2回の第1打席はカウント1-1からの内角シ