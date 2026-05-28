球団発表…2025年途中に加入楽天は28日、オスカー・ゴンザレス外野手のウェーバー公示申請の手続きを行ったと発表した。今季は3試合の出場で打率.125だった。ゴンザレスはドミニカ共和国出身の28歳。2022年にガーディアンズでメジャーデビュー。同年は91試合に出場して打率.296、11本塁打、OPS.789とブレークした。2023年も54試合に出場。その後ヤンキースを経て2025年はパドレスに加入し、メジャーの21試合で打率.220、0本塁