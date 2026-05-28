大谷翔平はリアル二刀流で5勝目＆9号【MLB】ドジャース 4ー1 ロッキーズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場した。投げては6回無安打1失点で5勝目を挙げ、、打者としても初回に9号先頭打者アーチを放った。デーブ・ロバーツ監督は、大谷の戦う姿勢を絶賛した。大谷は2-0で迎えた4回のマウンドでは先頭のラムフィールドに四