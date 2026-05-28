元NPBトレーナーが解説…投球の威力を高める前足の受け止め方少年野球の現場で、投球が高めに抜けたり体が早く開いたりする選手は少なくない。こうした課題に対し、日本ハムや巨人でトレーナーを務め大谷翔平投手（現ドジャース）らをサポートした白水直樹さんは、前足の踏み込みの重要性を指摘する。投球の威力を高める下半身の使い方を確認するには、「フロントランジ」が有効だ。なぜ球が高めに抜けるのか。白水さんは、子