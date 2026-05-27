『小学生男子（ダンスィ）のトリセツ』でおなじみ、福岡在住の漫画家・まきりえこさんの日常エッセーマンガ。子どもが巣立ってから、アラ還世代の夫婦が何十年ぶりのふたり暮らしをスタート。健康や趣味のあれこれを抱えつつ、今日もおいしいごはんに囲まれてのんびり過ごしています。近所の散歩に飽きた妻・ポー（まきさん）。気分転換に、海びらき前のももち浜でピクニックすることに！夫婦ふたり、ももち浜ウォーキングで気分転