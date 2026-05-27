CUTIE STREETが、両A面3rdシングルCD「キュートなキューたい / ナイスだね」を本日リリースした。本日、埼玉・レイクタウンにてリリースイベントを開催したCUTIE STREET。平日にも関わらず約3,000人のファンが駆けつけ、全7曲を披露した。メンバーの川本笑瑠は「大切なリリース日にきゅーてすと（ファンの呼称）の皆さんと一緒に過ごせて本当に嬉しいです！」と語り、感謝を伝えた。また、本日21時にはテレビアニメ『ポケットモン