3月15日、サファリ・ラリー・ケニア最終日で、勝田貴元（トヨタ）がWRC初優勝。日本人ドライバーの制覇は故・篠塚建次郎氏以来で、34年ぶり2人目の快挙WRC最高峰クラスで日本人史上初の2連勝!!一気にシリーズの主役へと躍り出た勝田貴元（たかもと）。なぜ彼は歴史を塗り替えられたのか？その強さの秘密とは？長年追い続けてきた自動車研究家・山本シンヤ氏が徹底解剖する。【写真】宙を舞う勝田のGRヤリス・ラリー1＊＊