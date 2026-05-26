災害による離島の停電に迅速に対応するため、小松島市で5月26日に電力会社と海上保安部による合同訓練が行われました。訓練は、第五管区海上保安部と四国電力が2021年に結んだ災害時の連携協定に基づいて行われました。暴風により離島で停電が発生したとの想定で、四国電力や徳島海上保安部から48人が参加。工具や電線、ポータブル発電機などの復旧資機材を持って巡視船に乗船した後、ゴムボートで離島を想定した桟橋