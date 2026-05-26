徳島市は5月26日、生活福祉第二課の職員が「ケースワーカー」の資格を証明する立入調査票と、市職員の名札を紛失したと発表しました。紛失したのは、生活保護受給者の自宅を訪問し、資産状況や健康状態などを生活保護法に基づいて調査する「ケースワーカー」の資格を証明する立入調査票と市職員の名札です。徳島市によりますと、5月13日、職員が生活保護受給者のもとを訪問したのち、市役所へ