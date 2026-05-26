安くなっていたらまとめ買い！ 普段、食材を買う時に常備食材として選ぶことが多い「きのこ」。付け合わせやメイン料理、いろいろと使えるきのこの中で、今回は「しめじ」を使ったおすすめレシピをご紹介します。作りおきレシピなので、しめじが安売りされていたら、まとめ買いをしてたくさん作るのもOK！ おいしい箸休めとして喜ばれます。 煮ても焼いてもOK！ しめじはどんな食材とも相性◎。煮ても、焼いてもおいしく仕上が