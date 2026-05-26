箸休めにもぴったり。「しめじ」を使った作りおき

安くなっていたらまとめ買い！

普段、食材を買う時に常備食材として選ぶことが多い「きのこ」。付け合わせやメイン料理、いろいろと使えるきのこの中で、今回は「しめじ」を使ったおすすめレシピをご紹介します。作りおきレシピなので、しめじが安売りされていたら、まとめ買いをしてたくさん作るのもOK！ おいしい箸休めとして喜ばれます。

煮ても焼いてもOK！

しめじはどんな食材とも相性◎。煮ても、焼いてもおいしく仕上がるので、いろいろな組みあわせを楽しんでみてください。

ガーリックとチーズのソテー

高菜としめじの和風ソテー

しめじの作りおき煮物

マヨネーズ炒め





お弁当にも使えるレシピもたくさん。箸休めどころかメインにしてもOKな煮物などは、たくさん作ってもすぐになくなってしまいそうですね。（TEXT：上原かほり）

「作りおきおかず」保存のルールをおさらい

保存状況により、保存期間は異なりますので、なるべく早く食べきりましょう。



冷蔵庫や冷凍庫で保存…常温での保存・解凍は避ける

清潔な保存容器を使用する…水滴や汚れは腐敗の原因に

取り分け用の箸で取り出す…口に直接入れる箸や手でさわるのはNG

お弁当に入れるときはレンジで再加熱＆完全に冷ます

作った日付を記しておく

冷蔵の場合は、2〜3日を目安に食べきる

