静岡県内でクマの目撃情報が相次ぎ、裾野市では25日朝もクマが目撃されました。県内各地の自治体が警戒を呼びかけ、対策を行っています。静岡･裾野市によりますと、25日午前5時過ぎ、裾野市須山の十里木高原駐車場付近で、ドライバーがクマとみられるを動物を目撃したということです。現場は「富士山子どもの国」の東側で、24日午後4時15分ごろにも目撃情報がありました。目撃現場付近の「富士山子どもの国」では、当面の間