静岡県内でクマの目撃情報が相次ぎ、裾野市では25日朝もクマが目撃されました。県内各地の自治体が警戒を呼びかけ、対策を行っています。



静岡･裾野市によりますと、25日午前5時過ぎ、裾野市須山の十里木高原駐車場付近で、ドライバーがクマとみられるを動物を目撃したということです。



現場は「富士山子どもの国」の東側で、24日午後4時15分ごろにも目撃情報がありました。目撃現場付近の「富士山子どもの国」では、当面の間、アウトドア宿泊施設の営業を休止し、また「富士サファリパーク」では、ウォーキングサファリを中止するということです。





こうした中、裾野市の村田 悠市長は25日、クマ被害を防ぐ対策を発表しました。（裾野市 村田 悠 市長）「早朝・夕方の単独での行動は控え、外出時は鈴やラジオなどで音を出し存在を知らせていただきたい。また、生ごみの管理を徹底してほしい。クマを寄せ付けない環境作りに協力いただきたい」市は今後も猟友会などによるパトロールを行うほか、5月29日まで小中学校での送迎の徹底やバスによる下校支援を行い、熊撃退スプレーやクマ鈴の配布も進めているということです。一方、浜松市ではおととい23日午後5時45分ごろ、浜名区引佐町狩宿を猟友会がパトロール中にクマを目撃し、銃により駆除したと発表しました。市は他の個体の出没も考えられることから、パトロールを継続するということです。熱海市でもクマに対する対策が進められています。25日、市内の小中学校に「クマよけの鈴」が贈られました。この「熊よけの鈴」は、熱海観光局が寄贈したもので、贈呈式では、観光局の上田和佳専務理事から泉小中学校の児童と生徒に20個の鈴が贈られました。熱海市内では2025年12月下旬、山間部でツキノワグマ1頭が捕獲されていて、登下校時の安全に役立ててほしいということです。