働く保護者が増える中、放課後の子どもたちの居場所の選択肢として広がりを見せているのが「放課後子ども教室」です。一体どんな取り組みなのか、そしてどのような課題があるのか取材しました。 この春開設されたばかりの、徳島市川内町にある、民間の「放課後子ども教室」です。（参加している児童）「ただいま～」（放課後子ども教室スタッフ）「おかえり～」 この日は、ボランティア講師による英語