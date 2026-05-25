吉野川市で5月24日、外国人に俳句と書道といった日本の伝統文化を体験してもらうワークショップが開かれました。このイベントは、外国人に日本の文化に親しんでもらおうと、吉野川市国際交流協会や地元の書道グループが、毎年開催しています。24日は、中国人やインドネシア人など、吉野川市在住の外国人を中心に12人が参加しました。参加者は、講師から俳句のルールや季節を表す「季語」について説明を受けた後