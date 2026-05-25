水稲栽培をはじめ、最近では様々な機械が農業の現場で使われています。こうした中、県内の産官学が一体となって新しい農業機械の開発に取り組む現場を取材しました。山本記者のリポートです。 石井町にある、ミニトマトのハウスを訪ねました。（記者）「失礼します。うわぁ、ミニトマトってこんな風に実をつけるんですね。まさにすずなり」 春から夏にかけて旬を迎えるミニトマト。ビタミンCや抗酸化作用が期