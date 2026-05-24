雨の日に玄関が散らかって困ったことはありませんか？とくに梅雨どきは雨具や靴が濡れてしまって、どう片付ければよいか悩みますよね。そこで、梅雨前から「玄関に置いてよかったものと収納の工夫」を4つ紹介。家族4人で2LDK・52平米のマンションに住む、ライフオーガナイザー1級のkinopikoさん（40代）にお聞きしました。1：シューズドライヤーを靴と一緒にしまう梅雨頃は靴が濡れたり蒸れたりしがち。とくに子どもの靴は、帰宅