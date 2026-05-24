敵地ブルワーズ戦【MLB】ブルワーズ ー ドジャース（日本時間24日・ミルウォーキー）ドジャースの佐々木朗希投手は23日（日本時間24日）、敵地ブルワーズ戦に先発登板。5回を投げて4安打4奪三振2四球3失点の内容で、今季3勝目の権利を持って降板した。初回は先頭チョウリオにフォーシームを中越え二塁打とされ、続くトゥラングに左翼線への適時二塁打を浴びてわずか6球で先制された。続くボーンが投手の前に転がるボテボテの打