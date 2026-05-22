KDDIと沖縄セルラーは、au公式アクセサリー「au +1 collection」でASUS製のChromebook「ASUS Chromebook CM32 Detachable（CM3206）LTEモデル」を本日22日から順次発売する。 auオンラインショップおよびヤマダデンキ、エディオン、イオンでは本日22日に発売され、全国のKDDI・沖縄セルラー直営店やau Style、auショップでは5月29日に発売される。同機種のLTE対応モデルは、国内ではauのみが独占して取