南海トラフ地震に備えて黒潮町で5月22日、園児から高校生までが合同で避難訓練を行いました。■サイレン「緊急地震速報強い揺れに警戒してください」5月22日、高知県黒潮町入野でおこなわれた合同避難訓練は、南海トラフ地震に備えて地元の大方中央保育所と入野小、大方中、大方高校が連携して毎年おこなっているもので、約600人が参加しました。訓練では中高生が園児の避難を助ける役割を担い、大方中の生徒が地震の揺れがおさま