自分にとって本当に必要な、少数精鋭の服で生活するメリットを紹介します。夫と子ども2人の4人家族で、ミニマルな暮らしをしている整理収納アドバイザー・Nozomiさんのケースです。ここでは、「年間4着の服」で暮らすようになったNozomiさんの、コーデに悩まず快適なクローゼットづくりの工夫や、子どもの服の衣替え事情などについて語ります。少ない服で暮らしてわかったメリット私の普段着は、春夏・秋冬それぞれワンピース1着ず