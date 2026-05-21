更年期を過ぎたあたりから血圧値が上昇してきた――。そんな人は多いのではないでしょうか。実は、大半の高血圧は日々のセルフケアで改善できるのです（イラスト：末続あけみ取材・文・構成：菊池亜希子）この記事のすべての写真を見る* * * * * * *血圧上昇は体の調整反応の一つ年齢を重ねると、「最近、血圧が高くて」「私も！」といった会話が増えますが、体の中では何が起きているのでしょうか。「心臓から送り出された血液