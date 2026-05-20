鈴木実貴子ズが、ニューシングル「心臓」本日配信リリースし、MVを公開した。MVは、映像作家・大石規湖がディレクションを担当。鈴木実貴子が制作した心臓を思わせる真っ赤なパーツが印象的な人形が登場し、鈴木実貴子が傘を差しながら、人形とともに名古屋市内を練り歩く姿が印象的な映像に仕上がったという。なお鈴木実貴子ズは、5月25日にメジャー2ndアルバム『いばら』リリースツアーのファイナル公演を東京・渋谷CLUB QUATTRO