旅行で本当に役立つダイソーのトラベルグッズを紹介します。教えてくれたのは、先日、家族で初めて、2泊3日で沖縄旅行に行ったというESSEベストフレンズ101のKEACONさん。あるアイテムのおかげで荷物を減らせただけでなく、旅先でのちょっとした手間も軽減できたそうです。今回は、そんな便利なアイテムを3つについて語ります。1：「洗たく用洗剤シート」で旅の荷物が減った沖縄といえばマリンアクティビティやプール。今回の旅で