【プレミアリーグ第37節】(エミレーツ スタジアム)アーセナル 1-0(前半1-0)バーンリー<得点者>[ア]カイ・ハバーツ(37分)<警告>[ア]カイ・ハバーツ(67分)[バ]ハンニバル・メイブリ(28分)、ジアン・フレミング(90分+1)、ルーカス・ピレス(90分+4)観衆:60,274人