デビュー5周年イヤーを迎えるBE:FIRSTが、2026年5月16日(土)・17日(日)に味の素スタジアムにて自身初のスタジアムライブ＜BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”＞を開催した。初日、5月16日公演の模様をオフィシャルレポートからお届けする。◆ライブ写真BGMの「Slogan」のライブ音源が徐々に大きくなった。巨大なLEDビジョンに、ファッションモデルのRYUHEI、ロックンローラーのSHUNTOが映し出され、料理人のMANATO、