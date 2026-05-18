Chageと吉田山田によるコラボレーションプロジェクト「吉田山田柴田」より、2組によるコラボレーション楽曲「晴れ晴れ（ハレバレ）」が5月29日(金)に配信リリースされることが決定した。1979年にCHAGE and ASKAとしてデビュー以来、日本の音楽シーンの第一線を走り続けている Chageは、近年“シンガーソングファーマー”として愛知県・豊根村にてファンクラブ会員と共に稲作をおこなうリアルファンミーティング＜Chage Official Fa