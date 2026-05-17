キタンクラブより、「AIP ムーミン Vol.5」が、2026年5月22日（金）から全国のカプセルトイ売場にて順次発売される。＞＞＞AIP ムーミン Vol.5をチェック！（写真5点）『ムーミン』は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって⽣みだされた。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された⼩説『⼩さなトロールと⼤きな洪⽔』から始まり、60カ国以上の国々