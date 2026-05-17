【ムーミン】AIP第5弾に、ホムサがラインナップ！
キタンクラブより、「AIP ムーミン Vol.5」が、2026年5月22日（金）から全国のカプセルトイ売場にて順次発売される。
＞＞＞AIP ムーミン Vol.5をチェック！（写真5点）
『ムーミン』は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって⽣みだされた。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された⼩説『⼩さなトロールと⼤きな洪⽔』から始まり、60カ国以上の国々で翻訳出版されている。原作である⼩説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、⽇本をはじめとする多くの国の⼈々に愛されている。
キタンクラブが展開する「ART IN THE POCKET ムーミン」シリーズに、第5弾が登場。
立体化の機会が少ないキャラクターたちも積極的にラインナップしている、本シリーズ。第５弾は、初の立体化となる「ホムサ」が登場する。キャラクター本体はもちろん、ロープの網目に至るまで細部にこだわって造形されている。
さらに、上着の柄まで細かく再現した「 ミムラ夫人 」 、小さなパーツを分 けて制作することでそれぞれの個性を丁寧に表現した「 フィリフヨンカの子供たち」や、おなじみの「リトルミイ」など、ムーミン谷の仲間たちが揃っている。
小 さいながらも存在感のある仕上がりで、ムーミンの世界をより深く楽 しめるラインナップとなっている。
弾を重ねるごとに広がっていくムーミン谷のコレクションを、ぜひ楽しんでほしい。
”ポケットに入るアート” をテーマとした本シリーズのこれからの展開にも乞うご期待。
（C）Moomin Characters TM
＞＞＞AIP ムーミン Vol.5をチェック！（写真5点）
『ムーミン』は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって⽣みだされた。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された⼩説『⼩さなトロールと⼤きな洪⽔』から始まり、60カ国以上の国々で翻訳出版されている。原作である⼩説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、⽇本をはじめとする多くの国の⼈々に愛されている。
立体化の機会が少ないキャラクターたちも積極的にラインナップしている、本シリーズ。第５弾は、初の立体化となる「ホムサ」が登場する。キャラクター本体はもちろん、ロープの網目に至るまで細部にこだわって造形されている。
さらに、上着の柄まで細かく再現した「 ミムラ夫人 」 、小さなパーツを分 けて制作することでそれぞれの個性を丁寧に表現した「 フィリフヨンカの子供たち」や、おなじみの「リトルミイ」など、ムーミン谷の仲間たちが揃っている。
小 さいながらも存在感のある仕上がりで、ムーミンの世界をより深く楽 しめるラインナップとなっている。
弾を重ねるごとに広がっていくムーミン谷のコレクションを、ぜひ楽しんでほしい。
”ポケットに入るアート” をテーマとした本シリーズのこれからの展開にも乞うご期待。
（C）Moomin Characters TM
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