6月7日（日）配信開始のTTFC10周年記念作品『フォルティクス 配信！推しを継ぐもの』に、さらなる追加キャストが参戦。TTFC最高司令官役に大友康平、エージェント・奥山かずさ、科学者・俊藤光利が新たに物語へ加わる。あわせて、秘密組織〈TTFC〉編と名のついた予告編30秒が公開。さらに、キャスト陣からのコメントも到着した。＞＞＞追加キャストや場面カットをチェック！（写真16点）追加キャストとして、新たに3名の出演が決定