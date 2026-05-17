【フォルティクス】追加キャストに大友康平・奥山かずさ・俊藤光利！ 予告編も公開
6月7日（日）配信開始のTTFC10周年記念作品『フォルティクス 配信！推しを継ぐもの』に、さらなる追加キャストが参戦。TTFC最高司令官役に大友康平、エージェント・奥山かずさ、科学者・俊藤光利が新たに物語へ加わる。あわせて、秘密組織〈TTFC〉編と名のついた予告編30秒が公開。さらに、キャスト陣からのコメントも到着した。
＞＞＞追加キャストや場面カットをチェック！（写真16点）
追加キャストとして、新たに3名の出演が決定した。表向きはTTFC運営組織の関係者でありながら、その裏では世界の均衡を守るために暗躍する ”もうひとつのTTFC” に所属する重要人物たちを演じる。
冷静な統率力で組織を導く最高司令官・東役に大友康平、最前線で任務を遂行するエージェント・笛木役に奥山かずさ、高度な技術で組織を支える科学者・五本木役に俊藤光利が出演。彼らが握る ”TTFCの秘密” が、フォルティクスの運命に大きく関わっていく。
各キャストからはコメントも到着した。
＜大友康平 コメント＞
物心ついた頃から親しんできた、伝統と歴史ある ”東映特撮作品” の精神を受け継いだ今作は、まさに ”ど直球ど真ん中” の作品だと思います。私が演じたTTFC本部長官・東は、 ”堅物で強面” と思われがちなので、物腰が柔らかく、それでいて一本芯の通った男を演じられればと思いました。鈴木福さん・濱田龍臣さん・武田玲奈さんたちのチームワーク・友情・奮闘する姿に心を打たれると思います。周りを固める個性あふれるキャストたちにも注目です。東映特撮ものの魅力満載のニューヒーローの活躍や、こだわりの映像にも必ずや満足して頂けるはずです。ご期待ください！！
＜奥山かずさ コメント＞
この作品の題材を初めて聞いた時、非現実なのにどこかリアルで、斬新さにワクワクしました。私が演じる「笛木」は、TTFCのエージェント隊長。落ち着きの中に情熱が垣間見える人物を意識しました。衣装も役のイメージにピッタリで即決！久しぶりのガンアクションも全力で挑みました。とにかくワクワクが詰まった作品です。ぜひご覧ください。
＜俊藤光利 コメント＞
本当にむちゃくちゃ面白い、最高の作品ができました！ 「よくぞここまで全ての要素を凝縮したな」と驚くほど、アクション満載で見どころしかありません。私が演じるキャラクターも、科学者でありながらどこか「やから」のような空気感を持った、一癖も二癖もある役どころです。本当に、早く皆さんに届けたい気持ちでいっぱいです。期待を裏切らない仕上がりになっていますので、ぜひ楽しみにしていてください！
そして、新たな予告編30秒が公開。豪華キャストとともに公開された予告編30秒（秘密組織〈TTFC〉編）では、本作に登場する組織「TTFC」に関わるキャラクターが登場。TTFC最高司令官をはじめ、エージェントや科学者らの姿が収められている。東映特撮ファンクラブとの関係はあるのか――ぜひご注目を。
（C）東映特撮ファンクラブ
＞＞＞追加キャストや場面カットをチェック！（写真16点）
追加キャストとして、新たに3名の出演が決定した。表向きはTTFC運営組織の関係者でありながら、その裏では世界の均衡を守るために暗躍する ”もうひとつのTTFC” に所属する重要人物たちを演じる。
冷静な統率力で組織を導く最高司令官・東役に大友康平、最前線で任務を遂行するエージェント・笛木役に奥山かずさ、高度な技術で組織を支える科学者・五本木役に俊藤光利が出演。彼らが握る ”TTFCの秘密” が、フォルティクスの運命に大きく関わっていく。
各キャストからはコメントも到着した。
物心ついた頃から親しんできた、伝統と歴史ある ”東映特撮作品” の精神を受け継いだ今作は、まさに ”ど直球ど真ん中” の作品だと思います。私が演じたTTFC本部長官・東は、 ”堅物で強面” と思われがちなので、物腰が柔らかく、それでいて一本芯の通った男を演じられればと思いました。鈴木福さん・濱田龍臣さん・武田玲奈さんたちのチームワーク・友情・奮闘する姿に心を打たれると思います。周りを固める個性あふれるキャストたちにも注目です。東映特撮ものの魅力満載のニューヒーローの活躍や、こだわりの映像にも必ずや満足して頂けるはずです。ご期待ください！！
＜奥山かずさ コメント＞
この作品の題材を初めて聞いた時、非現実なのにどこかリアルで、斬新さにワクワクしました。私が演じる「笛木」は、TTFCのエージェント隊長。落ち着きの中に情熱が垣間見える人物を意識しました。衣装も役のイメージにピッタリで即決！久しぶりのガンアクションも全力で挑みました。とにかくワクワクが詰まった作品です。ぜひご覧ください。
＜俊藤光利 コメント＞
本当にむちゃくちゃ面白い、最高の作品ができました！ 「よくぞここまで全ての要素を凝縮したな」と驚くほど、アクション満載で見どころしかありません。私が演じるキャラクターも、科学者でありながらどこか「やから」のような空気感を持った、一癖も二癖もある役どころです。本当に、早く皆さんに届けたい気持ちでいっぱいです。期待を裏切らない仕上がりになっていますので、ぜひ楽しみにしていてください！
そして、新たな予告編30秒が公開。豪華キャストとともに公開された予告編30秒（秘密組織〈TTFC〉編）では、本作に登場する組織「TTFC」に関わるキャラクターが登場。TTFC最高司令官をはじめ、エージェントや科学者らの姿が収められている。東映特撮ファンクラブとの関係はあるのか――ぜひご注目を。
（C）東映特撮ファンクラブ
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