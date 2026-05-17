2026年7月24日（金）に公開される『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ W ヒーロー夏映画 2026』。映画『仮面ライダーゼッツ』に曽野舜太（M!LK）の 出演が決定。最恐の敵「仮面ライダー夢現（むげん）」に変身する。 『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜午前9：00〜9：30／テレビ朝日系）は、無敵のエージェントを夢見る好青年・万津莫（よろずばく）が、史上初「胸に装着する変身ベルト（ゼッツドライバー）」