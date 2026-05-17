【Wヒーロー夏映画】『仮面ライダーゼッツ』に曽野舜太（M!LK）が出演！ 仮面ライダー夢現に変身！
2026年7月24日（金）に公開される『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ W ヒーロー夏映画 2026』。映画『仮面ライダーゼッツ』に曽野舜太（M!LK）の 出演が決定。最恐の敵「仮面ライダー夢現（むげん）」に変身する。
『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜午前9：00〜9：30／テレビ朝日系）は、無敵のエージェントを夢見る好青年・万津莫（よろずばく）が、史上初「胸に装着する変身ベルト（ゼッツドライバー）」で変身！ 悪夢の怪人「ナイトメア」から人類を救うため、ミッションを遂行する物語。破壊されたドライバーを夢の中で 20 年かけて修復した莫は、絶体絶命の現実で究極の仮面ライダーゼッツエクスドリームに変身！ TVシリーズで波乱の第2章を迎えている仮面ライダーゼッツの映画が、今夏堂々初登場︕夢と現実が交錯する映画ならではの世界を見逃すな！
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（毎週日曜午前9：30〜10：00／テレビ朝日系）は、スーパー戦隊シリーズの後枠となる新ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」の記念すべき第1弾。1982年の『宇宙刑事ギャバン』の精神を踏襲し、多元宇宙（コスモレイヤー）を舞台に、次元を超えられるギャバンが各次元で発生する「エモルギー犯罪」を解決していく超次元英雄譚。大型宇宙戦艦コスモギャバリオンに乗って、映画でも次元を超えて「蒸着」だ！
このたび、映画『仮面ライダーゼッツ』に、今大人気の曽野舜太（M！LK）が出演する
ことが決定。
日本中の注目を集める彼が挑むのは、主人公たちの前に立ちはだかるダークヒーロー。本作で曽野が演じるのは、若きエリートで、国家公安委員長を務める玖門宗馬（くもん・しゅうま）。表向きは国の安全を守るトップとして事件の対応などにあたっていますが、その正体は現実世界を「白昼夢」の世界へと作り変え、人々の意識を操る最恐の敵です。実はノクス／小鷹賢政（古川雄輝）とは従兄弟であり、彼を引き込もうと画策する。
最大の注目ポイントは、幼いころから『仮面ライダー響鬼』（05）や『仮面ライダーカブト』（06）を見て憧れを抱いていた曽野が、念願の「仮面ライダー」へと変身を遂げること。劇中では「夢現（むげん）ドライバー」に「デイドリームカプセム」を装填し、悪のライダー「仮面ライダー夢現」へと変身する。
日頃から剣術をたしなんでいる玖門は、仮面ライダーに変身後も刀を武器にして戦う。曽野は剣術の所作指導を受け、初めて本格的な殺陣に挑戦。ゼッツやノクスを圧倒的な力でねじ伏せる大迫力のバトルシーンは必見だ。普段のアイドルとしてのキラキラした姿からは想像もつかない、冷酷で圧倒的な強さを持つダークライダーを曽野舜太がどう演じ切るのか。スクリーンでの大暴れに期待が高まる。
本作に全力で挑んだ曽野は、「ダークヒーローではありますが、憧れだった仮面ライダーに変身できてとても嬉しいです。変身ポーズも監督と話し合いを重ね、こだわったので注目してください！」と変身シーンへのこだわりを語っている。曽野も意見を出し作り上げた、変身シーンもぜひお楽しみに。
＞＞＞ 仮面ライダー夢現（むげん）をチェック！（写真2点）
映画「ゼッツ・ギャバン インフィニティ」製作委員会
（C）石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
（C）テレビ朝日・東映 AG・東映
『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜午前9：00〜9：30／テレビ朝日系）は、無敵のエージェントを夢見る好青年・万津莫（よろずばく）が、史上初「胸に装着する変身ベルト（ゼッツドライバー）」で変身！ 悪夢の怪人「ナイトメア」から人類を救うため、ミッションを遂行する物語。破壊されたドライバーを夢の中で 20 年かけて修復した莫は、絶体絶命の現実で究極の仮面ライダーゼッツエクスドリームに変身！ TVシリーズで波乱の第2章を迎えている仮面ライダーゼッツの映画が、今夏堂々初登場︕夢と現実が交錯する映画ならではの世界を見逃すな！
このたび、映画『仮面ライダーゼッツ』に、今大人気の曽野舜太（M！LK）が出演する
ことが決定。
日本中の注目を集める彼が挑むのは、主人公たちの前に立ちはだかるダークヒーロー。本作で曽野が演じるのは、若きエリートで、国家公安委員長を務める玖門宗馬（くもん・しゅうま）。表向きは国の安全を守るトップとして事件の対応などにあたっていますが、その正体は現実世界を「白昼夢」の世界へと作り変え、人々の意識を操る最恐の敵です。実はノクス／小鷹賢政（古川雄輝）とは従兄弟であり、彼を引き込もうと画策する。
最大の注目ポイントは、幼いころから『仮面ライダー響鬼』（05）や『仮面ライダーカブト』（06）を見て憧れを抱いていた曽野が、念願の「仮面ライダー」へと変身を遂げること。劇中では「夢現（むげん）ドライバー」に「デイドリームカプセム」を装填し、悪のライダー「仮面ライダー夢現」へと変身する。
日頃から剣術をたしなんでいる玖門は、仮面ライダーに変身後も刀を武器にして戦う。曽野は剣術の所作指導を受け、初めて本格的な殺陣に挑戦。ゼッツやノクスを圧倒的な力でねじ伏せる大迫力のバトルシーンは必見だ。普段のアイドルとしてのキラキラした姿からは想像もつかない、冷酷で圧倒的な強さを持つダークライダーを曽野舜太がどう演じ切るのか。スクリーンでの大暴れに期待が高まる。
本作に全力で挑んだ曽野は、「ダークヒーローではありますが、憧れだった仮面ライダーに変身できてとても嬉しいです。変身ポーズも監督と話し合いを重ね、こだわったので注目してください！」と変身シーンへのこだわりを語っている。曽野も意見を出し作り上げた、変身シーンもぜひお楽しみに。
＞＞＞ 仮面ライダー夢現（むげん）をチェック！（写真2点）
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