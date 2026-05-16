Mrs. GREEN APPLEが、冠レギュラー番組『テレビxミセス』の4月27日放送回で披露した「風と町」のライブパフォーマンス映像を公開した。本楽曲は、NHK連続テレビ小説「風、薫る」の主題歌として制作されたもの。連綿と受け継がれる人の営みによって移ろいゆく町の情景と、変わることなくそこに在り続け、“ただ知っている”存在である風という、普遍的かつ大きなテーマが込められているとのこと。今回公開された映像では、楽曲の内