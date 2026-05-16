僕が見たかった青空が、6月3日にリリースする8thシングル表題曲「FUNKY SUMMER」のMVを公開した。今作は、デビューシングル「青空について考える」以来の表題曲全員歌唱となっており、この夏を盛り上げるナンバーに仕上がっているという。今回公開されたMVは、夢の中に現れた“青い手紙”を探し求める青春ストーリーに。海や花火など、ひと夏のきらめきと青春感あふれるシーンが印象的な映像作品になっているという。前作に続きメ