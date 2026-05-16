Lienelが、6月3日に発売するメジャーデビューシングル「メロ・コレクション」のティザー映像を公開した。シンガポールで契約書を探し求め様々なミッションをクリアしていくというアドベンチャー企画となっており、Lienelメンバーそれぞれの“メロシーン”も満載の映像になっているという。今回のティザー映像ではその一部が公開され、全貌はメジャーデビューシングル「メロ・コレクション」初回限定盤の映像コンテンツ「メジャーデ