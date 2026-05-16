結成25年を節目に活動休止となったPerfumeの、これまでの活動とコールドスリープに至る彼女たちの心境に迫ったドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』が公開。2025年末をもって「コールドスリープ」という形で活動を休止したPerfume。なぜ3人は活動を“凍結”したのか。その決断にいたるまでの日々がドキュメンタリー映画になってスクリーンで明かされる。そこで描かれるのは3人の決断にいたるま