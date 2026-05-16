米ネブラスカ大学の研究チームが、重症化リスクの高いハンタウイルスの一種「アンデスウイルス」を感染初期に検出できるPCR検査を独自開発した。クルーズ船での集団感染を受け、米国へ帰国する乗客への検査準備が進められている。