YOASOBIが2021年より“読むCD”としてシリーズ化してきたEPの4作目『THE BOOK for,』が、2026年6月26日(金)に配信&CDされることが決定した。今作は過去3作品を上回るボリュームとなる全12曲を収録した1枚組CDに、シリーズお馴染みの特製バインダーが付属する仕様となっており、数量限定・完全生産限定盤として発売される。CDには、今年10月よりスタートする＜YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027＞のチケ