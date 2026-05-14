©️ABCテレビ 海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにザ・プラン9のお～い！久馬と浅越ゴエをお迎えし、お米大好き芸人が関西の絶品定食を食べまくる「平成ノブシコブシの関西定食日記」と、驚異の身体能力を誇るあの男の好評チャレンジ企画「さや香石井のエンターテイナーへの道」をテーマにお届け