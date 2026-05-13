RF20-50mm F4 L IS USM PZを装着 キヤノンは5月13日（金）、ミラーレスカメラ「EOS R6 V」を発表した。動画撮影を意識した35mmフルサイズセンサー搭載モデルだ。 ボディ単体での直販価格は36万3,000円。新レンズ「RF20-50mm F4 L IS USM PZ」が付属するレンズキットは52万8,000円。 フルサイズセンサー搭載の「V」シリーズ最上位モデル 5月8日よりティザー広告内で告知されていた新製