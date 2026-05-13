「めんどいな…」は、掃除、洗濯、睡眠など、日常のめんどくさいことをファンキーな明るいアレンジにて歌った楽曲だという。英題は「Men Do It Up!」で、「めんどいな」と「精一杯やろう」という意味の「Men Do It Up」の言葉遊び、ラップパートでは2回し目で面倒くさくなりラップをやめてしまうなど、遊び心が溢れる歌詞ながらメッセージ性もある歌詞が魅力の1曲に仕上がっているとのことだ。公開されたMVは、映像ディレクター・h