アンと私が、メジャーデビューへのカウントダウンシングルとして新曲「悪い電話」を本日配信リリースした。あわせて、同楽曲のMVも公開となった。本楽曲は、露悪的でありながら人間の持つ欲望やエロスをストレートに表現した歌詞と、キャッチーなメロディーラインに4つ打ちのダンサブルなリズムが心地良いポップロックだという。MVは、ISSEI TERADAを監督に迎え、どの時代も変わらず存在する悪い“誘惑”を妖艶な世界観でクールに