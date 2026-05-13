3回に12試合ぶりの一発…「チームにとってもすごく良かった」【MLB】ジャイアンツ 6ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地ジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場。第2打席で12試合ぶりとなる7号ソロを放つなど、4打数2安打1四球だった。試合後、先発を務めた山本由伸投手が取材に応じ、大谷の一発に安堵した心境を明かした。待望の一発が生まれたのは3回先