新型3008はCセグメントSUVとして際立った存在感を放つ プジョーE-3008 GTアルカンターラパッケージ｜Peugeot E-3008 GT Alcantara Package 新型3008は、CおよびDセグメント向けに設計されたプラットフォーム「STLA-Medium（ステラ ミディアム）」を採用し、高い車両の設計自由度をもってプジョーならではの走りが一層追求されたモデル。エクステリアは、クーペの美しさとSUVの力強さを融