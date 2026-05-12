新型3008はCセグメントSUVとして際立った存在感を放つ

プジョーE-3008 GTアルカンターラパッケージ｜Peugeot E-3008 GT Alcantara Package

新型3008は、CおよびDセグメント向けに設計されたプラットフォーム「STLA-Medium（ステラ ミディアム）」を採用し、高い車両の設計自由度をもってプジョーならではの走りが一層追求されたモデル。

エクステリアは、クーペの美しさとSUVの力強さを融合したファストバックフォルムで、サイドウインドウモールを外観から見えないよう処理することで、洗練されたシームレスなサイドラインを描く。

フロントには大型フレームレスグリルとライオンの爪痕をモチーフにしたLEDデイタイムランニングライトを組み合わせ、プジョーの新世代デザインを力強く表現。CセグメントSUVとして際立った存在感を放つ。

インテリアには、美しく弧を描く21インチのパノラミックカーブドディスプレイと特徴的なコンパクトステアリングを組み合わせた「PEUGEOT Panoramic i Cockpit（プジョー パノラミック アイコックピット）」を採用し、ドライバーの視認性と操作性を高めている。

また、最大10個の機能をカスタマイズできる「i-Toggles（アイトグル）」により、直感的な操作性を実現。さらに、開放感のある水平基調の造形に、コンソールのファブリック部分がドアトリムへと続くデザインで一体感を作り出し、8色から選べるアンビエントライトを重ねることで、車内にモダンで多彩な表情をもたらす。

荷室容量もファストバックスタイルながら520L（最大1480L）を確保するなど、デザイン性と機能性を高い次元で両立している。

E-3008はバッテリー予熱機能や3段階調整の回生ブレーキなど、日常での扱いやすさも追求

プジョーE-3008 GTアルカンターラパッケージ｜Peugeot E-3008 GT Alcantara Package

そんな3008、既存のハイブリッドモデルに続きBEVモデルの「E-3008」が加わった。バッテリー総電力量は73kWhで、WLTCモードで604kmの一充電走行距離を実現。バッテリーの温度を一定に保つ水冷式の温度調節システムにより、最大160kWの急速充電に対応している。150kW急速充電器を利用した場合、約30分で20％→80％まで充電が可能だ。

床下フラット配置のバッテリーは、重量バランスの最適化と低重心化に寄与。安定性と俊敏なハンドリングを実現する。寒冷時の急速充電効率を高めるバッテリー予熱機能や、ステアリングパドルで3段階に調整できる回生ブレーキなど、日常での扱いやすさを向上させるBEV専用の機能も備えている。

エクステリアは、既存のハイブリッドモデルから一部デザインを変更。「E-3008」専用デザインの19インチホイールを装着するほか、ホイールアーチとサイド下部が塗装仕上げとなり、新鮮な印象に。リヤの専用バッジがBEVモデルを主張する。

プジョーE-3008 GTアルカンターラパッケージ｜Peugeot E-3008 GT Alcantara Package

発売グレードは、快適な乗り心地を生み出す「GTアルカンターラパッケージ」。シート中央部にアルカンターラ素材を使用することで、上品な仕上がりとホールド感が得られる。さらに、アダプティブボルスター機能によって、肩から腰までドライバーの身体をしっかりとサポートし、快適なドライブに寄与する。

SPECIFICATIONS

プジョーE-3008 GTアルカンターラパッケージ｜Peugeot E-3008 GT Alcantara Package

ボディサイズ：全長4565×全幅1895×全高1665mm

ホイールベース：2740mm

最小回転半径：5.4m

乗車定員：5人

車両重量：2160kg

モーター最高出力：157kW（213ps）/6000rpm

モーター最大トルク：343Nm（35.0kgf-m）/250-4370rpm

駆動方式：FWD

バッテリー総電力量：73kWh

WLTCモード一充電走行距離：604km

WLTCモード交流電力量消費率：149Wh/km

税込車両価格：760万円