中東情勢の悪化に伴う原油価格の高騰はさまざまなところに影響が出ています。スーパーなどで見かける総菜を入れる容器なども値上がりしていて、店からは困惑の声があがっています。■KKT洲粼湧樹記者「こちらのスーパーではリーズナブルな弁当や総菜がずらりと並んでいます」家計に優しい価格で販売される総菜。消費者には魅力的ですが、その一方で…。■みやはらZ 南熊本店橋本憲明店長「