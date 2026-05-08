ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は2026年4月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「ポケットモンスター」グッズ4種を紹介します！ セガプライズ「ポケットモンスター」グッズ 投入時期：2026年4月より順次投入店舗：全国のゲームセンターなど セガプライズが展開する2026年4月の「ポケットモンスター」グッズは、日用雑貨