毎週土曜23時45分から放送中、アニメ『MAO』第6話「あの日の記憶」のあらすじと先行カットが公開された。また「高橋留美子 原作・原案 × サンライズブランド作品フェア 〜私たちは、明日につながっていく。〜」が5月8日（金）正午より通販が開始される。『うる星やつら』『めぞん一刻』『らんま 1／2』『犬夜叉』『境界の RINNE』など、大ヒット作を生み出し続ける高橋留美子の最新作『MAO』。2019年より『週刊少年サンデー』（小